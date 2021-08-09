Кратковременные перебои в работе радио и телевидения будут у волгоградцев на этой неделе

Волгоградцам временно отключат телевидение и радио с 9 по 15 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кратковременные отключения сигнала телевидения и радио произойдут в Волгограде, хуторе Ляпичево и поселке Новый Рогачик. На этой неделе на станциях трансляций запланированы профилактические работы. Перебои в работе ТВ и радио будут у волгоградцев с 9 по 15 августа.

Завтра, 10 августа, в Новом Рогачике Городищенского района отключат телевизионный сигнал. С 8 утра до 14 часов не будут вещать сигналов РТРС-1 и РТРС-2. В эти мультплексы входят каналы: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, а также РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ и МузТВ.

В среду возможны перебои в работе радиостанций Европа Плюс, Юмор ФМ, Шансон, Новое радио, Спутник, Дорожное, Авторадио, Волгоград ФМ, Дети ФМ, Энерджи, Комсомольская правда, Вести ФМ, Лав радио, Радио Мир. Они произойдут с 9 утра до 14 часов.

12 августа в хуторе Ляпичев также отключат телевидение с 9 утра до 15 часов. Не будут вещать сигналы РТРС-1 и РТРС-2.

В Волгоградском филиале РТРС уточнили, что некоторые профилактические работы могут перенести на другое время из-за плохой погоды.