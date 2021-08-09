Волгоградская область оказалась почти в самом конце рейтинга доходов населения по России

В среднем жители Волгоградской области зарабатывают около 24 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

67 место заняла Волгоградская область в рейтинге доходов населения России за прошлый год. Как подсчитали в Росстате, в месяц жители региона получают 24 тысячи 158 рублей. Чуть выше в списке субъектов оказалась Астраханская область (62 место и 24 тысячи 971 рубль) и Ставропольский край (66 место – 24 тысячи 366 рублей). Лидерами по доходам населения традиционно стали субъекты на Дальнем Востоке, Урале и на севере.

Среди регионов Южного Федерального округа доходы волгоградского населения не самые маленькие, этот показатель ниже в Калмыкии, республика на 83 месте, в среднем жители там зарабатывают по 18 тысяч 508 рублей в месяц, а также в Крыму 75 место и 22 тысячи 364 рубля. Но, к примеру, Краснодарский край оказался на 17 месте в России, население зарабатывает по 35 тысяч 670 рублей.

Город Москва и его жители разместились в рейтинге перед тройкой лидеров. Согласно статистике, средний заработок в столице – 75 тысяч 655 рублей на человека. На третьей строчке ненецкий автономный округ с результатом 83 тысячи 976 рублей, следом идет Ямало-Ненецкий – 83 тысячи 88 рублей, Чукотка на первом месте, там средние доходы населения составляют 83 тысячи 385 рублей в месяц. Самый низкий заработок в Ингушетии, республика на 85 месте рейтинга доходов населения России – 16 тысяч 614 рублей.