В Волгограде на улице Хользунова на 4 дня перекроют движение из-за ремонта трамвайного переезда

Дорогу перекроют уже вечером 9 августа Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде из-за реконструкции трамвайного переезда на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе на 4 дня перекроют движение автомобилей. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, МУП «Метроэлектротранс» начинает плановые работы по обновлению рельсошпальной решетки. Специалисты будут ремонтировать участок ночью, поэтому трамвай №13 будет ходить в обычном режиме. А автомобилисты на участке улице Хользунова не смогут ездить с 9 по 13 августа.

- Движение автомобильного транспорта по улице Хользунова на участке от улицы Верхоянской до улицы Руднева приостанавливается с 21.00 9 августа до 21.00 13 августа, - отметили в мэрии.

Волгоградским водителям предлагают объезжать ремонтируемый участок по улицам Верхоянской, Титова, Руднева и Еланской. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты поездок заранее.