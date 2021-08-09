В Волгоградской области стремительно все дорожает

Больше всего за полгода подорожали продукты Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Волгоградцев уже сложно удивить непрерывным ростом цен на продукты и различные услуги. Однако стремительное подорожание всего радовать не может. Волгоградстат опубликовал индекс потребительских цен в Волгоградской области за полгода. С декабря 2020 года по июль 2021-го продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги в регионе подорожали на 4,46%. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего выросли цены на продовольственные товары: за полгода на 5,7%.

Чуть менее стремительно подорожали в Волгоградской области непродовольственные товары. По сравнению с декабрем к июлю рост составил 4,12%. В сфере услуг цены стали больше на 2,75%.

Среди приятных новостей для волгоградцев стоит отметить, что неделю назад в магазинах и на рынках региона подешевели овощи.