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Общество9 августа 2021 10:24

В Волгоградской области стремительно все дорожает

Волгоградстат опубликовал изменение индекса потребительских цен за полгода
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Больше всего за полгода подорожали продукты

Больше всего за полгода подорожали продукты

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Волгоградцев уже сложно удивить непрерывным ростом цен на продукты и различные услуги. Однако стремительное подорожание всего радовать не может. Волгоградстат опубликовал индекс потребительских цен в Волгоградской области за полгода. С декабря 2020 года по июль 2021-го продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги в регионе подорожали на 4,46%. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего выросли цены на продовольственные товары: за полгода на 5,7%.

Чуть менее стремительно подорожали в Волгоградской области непродовольственные товары. По сравнению с декабрем к июлю рост составил 4,12%. В сфере услуг цены стали больше на 2,75%.

Среди приятных новостей для волгоградцев стоит отметить, что неделю назад в магазинах и на рынках региона подешевели овощи.