Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2021 9:51

В Волгограде бизнесмены отмывали деньги на нацпроекте

Группу коммерсантов подозревают в «липовом» обучении предпенсионеров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коммерсанты поделили субсидию из бюджета.

Коммерсанты поделили субсидию из бюджета.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде следователи возбудили очередное уголовное дело на бизнесменов, которые зарабатывали на программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Директора одного из учебных центров и руководителей трех фирм подозревают в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения.

По данным следствия, коммерсанты по нацпроекту получили из бюджета субсидию более 500 тысяч рублей на обучение предпенсионеров. В центр занятости подали документы на 10 сотрудников бухгалтерской фирмы и двух управляющих компаний. Но на деле никакого обучения не было, а все бизнесмены были «в доле». Вскрыла это проверка прокуратуры Центрального района по материалам оперативников ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду.

- Следователи устанавливают все обстоятельства хищения бюджетных средств, - сообщили в СУ СКР по региону.

Кстати, это далеко не первый раз, когда учебные центры в доле с коммерсантами зарабатывали на обучении «мертвых душ». Так, осенью 2020 года под суд отдали руководство еще одного учебного центра предпенсионеров.