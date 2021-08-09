В Волгограде бизнесмены отмывали деньги на нацпроекте

Коммерсанты поделили субсидию из бюджета. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде следователи возбудили очередное уголовное дело на бизнесменов, которые зарабатывали на программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Директора одного из учебных центров и руководителей трех фирм подозревают в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения.

По данным следствия, коммерсанты по нацпроекту получили из бюджета субсидию более 500 тысяч рублей на обучение предпенсионеров. В центр занятости подали документы на 10 сотрудников бухгалтерской фирмы и двух управляющих компаний. Но на деле никакого обучения не было, а все бизнесмены были «в доле». Вскрыла это проверка прокуратуры Центрального района по материалам оперативников ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду.

- Следователи устанавливают все обстоятельства хищения бюджетных средств, - сообщили в СУ СКР по региону.

Кстати, это далеко не первый раз, когда учебные центры в доле с коммерсантами зарабатывали на обучении «мертвых душ». Так, осенью 2020 года под суд отдали руководство еще одного учебного центра предпенсионеров.