«Ротор» выиграл у «Металлурга» в Липецке

Ротор одержал первую победу в сезоне. Фото: СК Ротор

Волгоградские болельщики долго этого ждали – «Ротор» прервал серию из четырех ничьих подряд и одержал первую победу в Первенстве ФНЛ сезона 2021/2022. Причем принесла победу сине-голубым первая выездная встреча в пятом туре. Матч «Ротора» с «Металлургом» 8 августа 2021 завершился со счетом 0:1. Единственный гол в ворота соперников на счету Андреа Чуканова, а наставник волгоградцев признался, что сорвал голос.

«Металлург» впервые сыграл матч первенства ФНЛ в Липецке. Болельщики отметили плохой газон, да и в целом игра не радовала обилием острых моментов. Подопечные Дмитрия Хохлова с самого начала владели преимуществом, но открыть счет смогли только в середине второго тайма. Хотя в концовке хозяева и пытались сравнять счет, им это не удалось.

По итогам пяти туров у волгоградской команды 7 очков. Следующий матч сине-голубые проведут дома. 14 августа «Ротор» принимает «Балтику» из Калининграда.