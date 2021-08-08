Четверо не дожили до 60 лет: коронавирус убил еще 15 волгоградцев

Среди умерших от ковида большинство из Волгограда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Волгоградской области снова подтвердили 15 смертей от коронавируса. Среди умерших девять женщин и шестеро мужчин, большинство – люди пожилого возраста. Однако сразу четверо не дожили до шестидесяти лет, среди них 50 летний мужчина, 51-летняя и 57-летняя женщины из Волгограда, а также 57-летняя жительница Михайловки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, большинство летальных исходов приходится на Волгоград – сразу 10 жителей областного центра пополнили печальный список. Также среди умерших от коронавируса двое волжан – мужчина и женщина в возрасте 83 лет, 78-летняя женщина из Даниловского и 74-летний мужчина из Еланского районов. У всех помимо ковида и пневмонии были патологии сердечно-сосудистой системы и другие сопутствующие заболевания.

Несколько человек пытались лечиться самостоятельно, кто-то с самого начала был под наблюдением врачей, но спасти их волгоградским медикам все равно не удалось.