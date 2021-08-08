В 4 районах Волгограда отключат горячую воду в середине августа

Волгоградцам придется прожить без удобств до двух недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе к списку волгоградцев, которые вынуждены греть воду в кастрюлях и купаться в тазиках, присоединятся еще несколько тысяч человек. Отключения горячей воды в середине августа 2021 года затронут Тракторозаводский, Центральный, Ворошиловский и Советский районы Волгограда. Среди коммунальных страдальцев окажутся жители 16 улиц областного центра. Без горячей воды им придется прожить от полутора до двух недель.

На Тракторном на 11 дней с 9 по 19 августа без горячей воды останутся 18 домов на улицах Героев Тулы, Шипки, Колумба и Гидростроителей. Жителям центра Волгограда терпеть неудобства придется две недели с 10 по 23 августа 2021 года. В графике отключений значатся дома два дома улице Новороссийской - №5 и 11, дом на Кубанской, 17 и на Голубинской, 8, а также четыре дома на улице Рокоссовского и пять домов на ул. Донецкой.

В Ворошиловском районе горячую воду на следующей неделе отключат дважды на два дня. 10 и 11 августа, а после 17 и 18 августа купаться в тазиках или пользоваться водогрейками будут жители двух домов на улице Рабоче-Крестьянской - № 50 и 52. И в Советском районе отключения запланированы с 10 по 23 августа в доме на улице Тулака, 1а, а с 11 по 24 августа затронут дома на пяти улицах: Логовской, Терешковой, Волгоградской, а также поселка Стройдеталь и проспекта Университетского. Все адреса, где в Волгограде не будет горячей воды в августе, смотрите здесь.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», в то время, пока волгоградцы будут вынуждены обходиться без горячей воды, коммунальщики будут ремонтировать теплотрассы и котельные, обновлять оборудование в ЦТП. К сожалению, без отключений провести все необходимые работы невозможно.

В графике отключений не только горячая вода, но и электричество. Уже известны адреса, где отключат свет 9 августа, в списке Дзержинский, Красноармейский, Краснооктябрьский и Кировский и районы.