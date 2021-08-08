В Волгоградской области индийские повара испекли тысячу лепешек для военных

Повара угощают военных блюдами национальной кухни. Фото: ЮВО

На полигоне «Прудбой» под Волгоградом с начала августа проходят международные учения «Индра-2021», в которых задействованы 250 российских военнослужащих и 250 солдат из Индии. Пока сухопутные войска совместно отрабатывают противодействие террористам, повара обмениваются опытом и рецептами национальной кухни, показывают мастер-классы. Так, для всех участников учений приготовили тысячу индийских лепешек и другие блюда индийской кухни.

- Индийские повара и хлебопеки провели мастер-класс по приготовлению супа далкарри, мяса птицы тандури, выпеканию хлеба роти. За 2,5 часа индийские повара на открытой плите выпекли тысячу лепешек – по 2 штуки на каждого участника учения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Так как в регионе стоит 40-градусная жара, для военных на полигоне поставили палатки с кондиционерами, на каждого – три литра воды в сутки, есть душ и разнообразное питание. Продлятся учения «Индра-2021» по 13 августа.