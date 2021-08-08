Дома четырех районов Волгограда останутся без света в понедельник

Энергетики затеют ремонт в четырех районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 9 августа 2021 года, энергетики Волгограда продолжат плановые работы на ЛЭП, ремонт и замену электрооборудования и приборов учета. По традиции летних дней жители нескольких улиц в четырех районах Волгограда проведут первый день рабочей недели без электричества, с тающими холодильниками и без сплитов в сорокаградусную жару. Обесточат 9 августа отдельные жилые кварталы в Дзержинском, Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг», в Дзержинском районе 9 августа отключения электричества будут непродолжительными. С 10 до 15 часов обесточат дома на улицах Ангарская, №124-136 и 73-95, Киквидзе, №3-13, 13а, 15-37 и 2-32, Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-26, 26/43, 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231 и 26/232, Попова, №1-5 и 2-6; Халтурина, №2-12, 1-7, 26/248 и 26/236, а также Яблочкина, №3-15 и 14, 16. В Кировском без света снова будут сидеть жители поселка Веселая Балка, коснется это домов №2, 12, 14, 11-15. Отключат здесь электроэнергию с 9 утра до 17.00.

На Красном 9 августа также не в первый раз оставят без света с 9.00 до 17.00 жильцов шести домов по адресам: улица Поддубного, 16, 18, 22 и улица Штеменко, 57, 59, 61. И в самом южном Красноармейском районе испытают неудобства в понедельник жители улиц Барабинской, домов №13-23, Набережной, домов №6, 12, 14; Комсомольской, домов №15-17, Центральной, дом 24/1 и Чойбалсана, домов №1/1, 1/2, 1/3, 2а, 3/1, 5, 5/3, 6, 9. Отключения также продлятся до 17 часов.