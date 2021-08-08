40-градусная жара: какая погода будет в Волгограде 9 августа

В Волгограде продолжается жара. Фото: Иван ВИСЛОВ

В начале следующей недели волгоградцы продолжат страдать от 40-градусной жары. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, погода в Волгограде и области в понедельник, 9 августа 2021 года, будет сухой, знойной и ветреной.

В Волгограде ночью термометры покажут до 25 – 27 градусов тепла. По области же перепад температур будет в разы больше. Местами по северу региона ночью похолодает до 17 градусов, в основном же воздух прогреется до плюс 22 – 27.

Днем всюду будет сильная жара. В Волгограде – до 36 – 38 градусов, в большинстве районов области около 33 – 38 градусов. Но в нескольких районах солнце будет палить нещадно, а на градусниках в тени будет выше 40 градусов жары. Метеорологи называют такие температуры опасным явлением. При этом существенных осадков в понедельник волгоградцам ждать не стоит, а ветер будет порывистым со скоростью до 13-18 метров в секунду.

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