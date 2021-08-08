Жители Волгограда и Волжского ждут запуска 246 новых лифтов

В этом году лифты заменят в двух сотнях домов. Фото: Семен ШПАК

В этом году в Волгограде, Волжском и Камышине жильцы уже около 50 многоэтажек оценили преимущества новеньких лифтов, которые заменили в их домах по программе капитального ремонта. По данным регионального фонда капремонта, уже запустили порядка 180 новых подъемников. Еще в 61 доме жители ждут, когда пройдут приемку 246 современных лифта. После завершения всех необходимых процедур и пуска подъемников волгоградцам уже не придется ходить пешком на 9-й или 16-й этаж с сумками, детьми и колясками.

- В настоящее время специалисты ведут установку 361 единицы лифтового оборудования в 103 домах Волгограда. В стадии завершения - монтаж 122 подъемников в 23 многоэтажках, - сообщили в УНО «Региональный фонд капремонта».

Так что к концу года довольных переменами в их многоэтажках волгоградцев станет гораздо больше. Всего в 2021 году в трех крупных городах Волгоградской области запланирована замена 707 лифтов, при этом 20 из них установили досрочно. Если сравнивать эти цифры с данными предыдущих лет, то количество обновленных лифтов будет рекордным. В сумме за четыре года с 2017 по 2020 в домах Волгограда и области взамен древних подъемников установили 843 лифта.

После того, как губернатор заставил чиновников и депутатов подняться пешком на 20-й этаж высотки, сроки монтажа и приемки лифтов пообещали ускорить, чтобы волгоградцы не мучились месяцами в ожидании.