В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил 7-летнего мальчика

Сразу двое детей попали под колеса автомобилей за минувшие сутки в Волгограде и области. Вечером в станице Михайловской Урюпинского района погиб 7-летний мальчик. Перебегавшего дорогу ребенка сбил ВАЗ-2110, после чего водитель скрылся с места происшествия. Вскоре 45-летнего местного жителя обнаружили полицейские, в момент ДТП водитель был пьян.

- В момент задержания водитель занимался разборкой автомашины с целью сокрытия повреждений от ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

По данным регионального СУ СКР, вернувшись домой, мужчина тут же принялся снимать с машины передний бампер, на котором остались улики. Но ему это не помогло. На водителя завели уголовное дело, подготовлено ходатайство в суд о заключении под стражу. Дело на контроле прокуратуры.

А на севере Волгограда 7 августа в ДПТ пострадал годовалый малыш. В половине десятого утра на улице Михайлова в ТЗР переходивших дорогу маму с ребенком сбил 50-летний водитель на «Ниссан Х-трейл». Малыш сейчас в больнице.

- 34-летняя женщина-пешеход совместно с годовалым сыном переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - прокомментировали в полиции.

Еще один наезд на пешехода произошел накануне в Красноармейском районе Волгограда. На улице 50 лет Октября 50-летний водитель за рулем «Лада Гранта» сбил 29-летнюю женщину, которая также решила перейти дорогу в неположенном месте. Сейчас пострадавшая в больнице.