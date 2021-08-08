Волгоградские гандболистки завоевали серебро олимпиады в Токио

Анна Седойкина завоевала вторую олимпийскую медаль. Фото: IHF

Волгоградские спортсменки в составе женской сборной России по гандболу завоевали серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. 8 августа команда потерпела поражение в финале турнира, уступив сборной Франции со счетом 25:30. Представляют Волгоградскую область в сборной вратарь Анна Седойкина и правый полусредний Антонина Скоробогатченко.

Обе спортсменки – коренные волгоградки, играли за «Динамо», сейчас выступают за столичный ЦСКА. Для Анны Седойкиной это уже вторая олимпийская медаль – на турнире в Рио российская сборная завоевала золото. 22-летняя Антонина Скоробогатченко впервые стала призером.

В женской сборной по гандболу есть и другие волгоградки, но сейчас они представляют иные регионы. Так что для Волгоградской области это первые и единственные медали на олимпиаде в Токио. Многоборец Илья Шкуренев стал восьмым, ватерполистка Анастасия Федотова осталась без медалей - женская сборная проиграла в полуфинале команде Венгрии.