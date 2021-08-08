Двое волгоградцев лишились денег после поиска попутчиков

Со счетов мошенники списали все средства. Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники изобретают все новые способы отъема денег у доверчивых волгоградцев. Полиция предупреждает: все чаще встречаются случаи обмана при бронировании поездок в сервисах поиска попутчиков. Так, очередными жертвами аферистов стали 55-летняя медик из Волгограда и 33-летний житель Урюпинска. После того, как в мобильном приложении они выбрали поездку и связались с водителями, им предложили обсудить детали в мессенджере. После с их банковских карт аферисты списали 43 и 68 тысяч рублей.

- Злоумышленники прислали им ссылки для оплаты услуг. Обе ссылки визуально были схожими с названиями сервиса поиска попутчиков, но пройдя по ним и введя реквизиты банковских карт, потерпевшие лишились крупных сумм, - рассказали в региональном главке МВД России.

После лжеводители перестали выходить на связь. Теперь их разыскивает полиция. А тем, кто пользуется подобными сервисами, советуют вести всю переписку только в чатах официальных приложений.