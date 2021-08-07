В Серафимовичском района Волгоградской области обнаружили африканскую чуму свиней

Африканскую чуму свиней обнаружили в Серафимовичском районе Волгоградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подсобном хозяйстве жителя Серафимовичского района обнаружили африканскую чуму свиней. Специалисты Волгоградская областная ветеринарная лаборатория взяли анализ у животных и поставили диагноз. Теперь в этом подсобном хозяйстве Серафимовичского района могут ввести карантин.

После обнаружения очага АЧС специалисты Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия действуют согласно регламенту, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания. В том числе решается вопрос о введении карантина в этой зоне.

Напомним, наличие очага АЧС проверяют еще в одном районе Волгоградской области – Кумылженском. Несколько дней назад в озере возле хутора Еланский обнаружили около 40 трупов свиней. Жители в соцсетях жаловались на ужасный запах и утверждали, что рыба также заражена. Они предположили, что свиньи болели африканской чумой. В комитете ветеринарии Волгоградской области частично подтвердили эти данные. Но заявили только о двух найденных тушах. Межведомственная комиссия проводит расследование и ищет хозяина животных. Ему придется отвечать за несоблюдение ветеринарного законодательства.