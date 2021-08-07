Два пожара потушили сегодня в Волгограде

Видео пожара в Кировском районе выложил волгоградец в одну из местных групп. На ролике горят несколько строений возле деревьев возле колледжа имени Вернадского. Очевидны предположили, что горят торговые киоски. В МЧС «КП-Волгоград» эту информацию опровергли.

Пожар в Кировском районе произошел на улице Быстрова. Но там нет павильонов или киосков. Вспыхнул строительный мусор, обошлось без пострадавших и какого-либо ущерба. О возгорании в Кировском районе сообщили около полудня, его потушили уже через 15 минут, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В Дзержинском районе загорелись сухие ветки возле мусорных баков. ЧП произошло на бульваре 30-летия Победы. Возгорание также сняли на видео прохожие. Как рассказали в МЧС, о возгорании в Дзержинском районе сообщили около двух часов дня, его площадь составила около 300 квадратных метров. Огонь потушили меньше, чем через 15 минут. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.