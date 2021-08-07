На строительной базе в Волгограде нашли человеческую ногу и мумию

В Советском районе Волгограда нашли ногу и мумию Фото: СУ СК по Волгоградской области

Часть человеческой ноги нашел сотрудник строительной базы в Советском районе Волгограда. Он и позвонил в полицию. На вызов приехала следственно-оперативная группа с кинологам. Правоохранители осмотрели место происшествия и нашли тело, которое уже частично мумифицировалось.

Как «КП-Волгоград» рассказали в Следственном комитете по Волгоградской области рядом с умершим мужчиной были вещи, бытовые предметы и оборудованное место для сна. Как установили правоохранители, недалеко от места происшествия собираются и проживают лица без определенного места жительства и обитает стая бродячих собак.

Причину смерти мужчины установят после судебно-медицинской экспертизы. Следователи проводят проверку произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.