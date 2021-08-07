Три школьника пострадали в авариях за прошедшие сутки в Волгоградской области

14-летний подросток на мотоцикле врезался в машину в Михайловке Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне вечером в Михайловке 14-летний подросток сам стал виновником аварии. Он ехал на мотоцикле «ЯВА-350» по улице Крупской со стороны поселка Даниловка по направлению на Тишанскую. При повороте подросток не уступил дорогу и въехал в «ВАЗ-2114». Как сообщили в Главке МВД, 14-летнего водителя мотоцикла увезли в больницу с травмой головы. В других авариях два школьника пострадали не по своей вине.

В Ольховском районе в начале десятого вечера 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-2114» ехал по магистрали от хутора Новоольховский в сторону Гурово, на 35 км автодороги «Ольховка-Гурово-Новольховка» сбил 13-летнего школьника на велосипеде. После аварии мальчика госпитализировали с травмами.

13-летнего школьника на велосипеде сбил "ВАЗ-2114". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Женщина водитель на «Хендэ Солярис» в селе Лемешкино Руднянского района ехала по улице Кирова и возле одного из домов сбила 15-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка была на краю проезжей части. Подросток получила множественные травмы, её доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки в Волгоградской области выявили почти 700 нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали 25 нетрезвых водителей.