В крупнейшем ковидном госпитале Волгограда отключился кислород

Ночью в ковидном госпитале на базе больнице №3 отключился кислород Фото: АВО

Сегодня ночью в больнице № 3, которая работает как инфекционный госпиталь, закончился кислород. Некоторые волгоградские СМИ сообщили о переводе пациентов из этого медучреждения в другие стационары.«КП-Волгоград» выяснила причины отключения кислорода в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Облздрав подтвердил временное отключение кислорода в больнице № 3. Как заявили в комитете, врачи инфекционного госпиталя знают, как работать при ЧП и действуют по инструкции. При этом тяжелых больных не переводили в другие больницы и даже не отключали от аппаратов ИВЛ. Пациенты ковидного отделения не пострадали из-за перебоев с кислородом. Ночью систему отремонтировали и настроили.