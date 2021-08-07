225 волгоградцев умерли за июнь от коронавируса по официальной статистике

Только в июне в Волгоградской области скончались 3 тысячи 145 жителя. По данным Росстата, в прошлом году этот показатель был 2 тысячи 753 человека. Смертность по сравнению с июнем 2020го выросла более чем на 14%. А если взять данные с января, то этот показатель всего увеличился на 18%.

За полгода в Волгоградской области умерли 19 тысяч 971 человек. Это на 3 тысячи 74 жителя больше, чем за шесть месяцев прошлого года. При этом естественный прирост не перекрывает убыль: в 2021 году с января по июнь в регионе родились 9 тысяч 255 младенцев, а в прошлом – всего на 11 малышей меньше. То есть рождаемость выросла всего на 0,1%.

Естественная убыль населения за полгода – 10 тысяч 716 человек. За этот же период 2020го показатель составлял 7 тысяч 653 жителя Волгоградской области.

По официальной статистике Росстата, за июнь от диагноза «коронавирусная инфекция» умерли 225 жителей, в 2020 году – всего 20 человек.