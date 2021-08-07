Волгоградская ватерполистка Анастасия Федотова осталась без медалей Олимпиады

Анастасия Федотова Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград"

Со счетом 11:9 закончился матч по водному поло среди женщин между командами Венгрии и России в Токио. Волгоградцы особенно следили за этими соревнованиями, потому что в составе команды есть представительница от Волгоградской области – спортсменка «Спартака» Анастасия Федотова, а руководит девушками наш земляк тренер Александр Гайдуков. На прошлой олимпиаде 2016 года ваттерполистки в матче за бронзу также встречались с Венгрией и выиграли, но в этом году им не удалось повторить результат – всего лишь четвертое место.

Напомним, в четвертьфинале сборная России по водному поло победила Австралию, а затем уступила американкам. На групповом этапе соперницы из США разгромили россиянок со счетом 18:5. Но в полуфинале ОИ национальная сборная уверенно начала игру и вела после половины матча, но уступила 11:15.

Затем в матче за третье место национальная команда играла с соперницами из Венгрии. Девушки уже встречались на групповом этапе и тогда сыграли вничью. Сегодня ватерполистки также шли нос к носу, но на последнем этапе венгерки вырвались вперед на два очка. Итог 11:9 в пользу Венгрии.

СПРАВКА «КП»

Главный тренер российской сборной по водному поло — волгоградец Александр Гайдуков. Он возглавил команду в 2015 и уже через год под его руководством ватерполистки выиграли бронзу на Олимпийских играх.