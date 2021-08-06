Трехлетняя девочка утонула в собственном бассейне в Волгоградской области

Каркасный бассейн 1,2 метра с приставленной лестницей Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Трехлетний ребенок погиб в одном из частных домов Михайловки сегодня. Правоохранительные органы вызвали родители, когда нашли тело ребенка. Следственный комитет по Волгоградской области уже возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Как «КП-Волгоград» рассказали в Следственном комитете, в пятницу днем девочка играла с маленьким двоюродным братом во дворе частного дома. Мама занималась хозяйственными делами, за ними присматривал отец со своей родственницей. Взрослые отвлеклись, через некоторое время мальчик сказал, что не может найти сестру. Отец и родственница начали искать девочку. По материалам дела, трехлетнего ребенка почти сразу нашли, она была в каркасном бассейне чуть больше метра в высоту. Примерно на этом же уровне он был наполнен водой, к бассейну была приставлена пластиковая ступенчатая лестница. Мужчина вытащил дочь из воды, но, несмотря на оказанную помощь, ее не удалось спасти. Девочка утонула.

В следственном комитете уточнили, что семью девочки характеризуют положительно. Ведомство установит все обстоятельства несчастного случая.