В ДТП с двумя «Газелями» в Волгограде пострадал пассажир

"Газель" получила серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Две «Газели» столкнулись в начале второго дня в субботу, 6 августа, на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда. Грузовик доставки воды врезался в остановившийся на обочине дороги фургон. В результате ДТП находившийся в двигавшемся автомобиле 27-летний пассажир получил перелом ноги.

- Грузовая «Газель» остановилась на обочине в связи с поломкой автомобиля. 38-летний водитель не увидел впереди стоящий автомобиль на аварийной сигнализации и совершил на него наезд, - рассказали «КП-Волгоград» о случившемся в пресс-службе регионального главка МВД России.

Протаранившая грузовой фургон «Газель» получила серьезные повреждения. Находившегося внутри пострадавшего молодого человека с места ДТП увезли в больницу.