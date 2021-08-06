Приютившим собак и кошек волгоградцам подарят корм и игрушки для питомцев

Волгоградцам, приютившим у себя кошек и собак, подарят игрушки и корм для животных Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградцев с самого начала года начали побуждать делать добрые поступки: ТРЦ Акварель запускала сбор ёлок на переработку, из получившегося материала делали подстилки для животных в местный приют. Поэтому организаторы решили пойти дальше – для акции «Учиться быть добрым» работники двух приютов выбрали 10 собак и кошек, которые готовы стать верными друзьями волгоградцев. Участники получат приятные подарки от спонсоров торгового центра.

Проект также поддержали приюты «Хвостатый дом» и «Домик». 10 питомцев из их учреждений уже ждут хозяев. Организаторы подготовили анкеты для каждого четвероногого друга.

- По характеру Зайка живая, энергичная и любящая внимание. Не прочь погонять мяч и поиграть с дразнилкой. Очень любит людей, каждая встреча для неё праздник. А вот других кошек особо не жалует, но позволяет им находиться где-нибудь не слишком близко, - пишут про пятилетнюю кошечку организаторы проекта «Учиться быть добрым».

Как «КП-Волгоград» рассказали инициаторы акции, все животные готовы к встрече с хозяевами, то есть они не агрессивны, привиты и приучены к лотку и даже когтеточке, если это кот.

Тех волгоградцев, кто заберет домой четверного друга из числа животных-участников акции, наградят подарками от партнёров, в том числе предметами для нового члена семьи.

Подробности акции «Учиться быть добрым» и список питомцев на сайте ТРЦ Акварель и в социальных сетях комплекса.