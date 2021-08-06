Перепад температур в 25 градусов: какая погода будет в Волгоградской области 7 августа

Днем в субботу в Волгограде будет +37 градусов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую область снова вернулась аномально жаркая погода. Столбики термометров в тени подкрадываются к 40-м градусов. При этом в ночные часы на улице местами становится очень свежо. Перепад температур в ближайшие сутки составит около 25 градусов. 7 августа в Волгограде и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском ЦГМС. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

По области в ночь с пятницы на субботу температура воздуха будет +18...+23°, в отдельных северных районах +13...+18°. Зато завтра днем за окном будет +33...+38°. В Волгограде ближайшей ночью ожидается +21...+23º, днем в субботу +35...+37º. На территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

В жаркую погоду лучше всего время проводить у воды. Правда, в Волгограде работает только один пляж, где можно купаться. Он находится в Красноармейском районе. А температура воды в Волге у Волгоградского речного вокзала составляет +25.6º.