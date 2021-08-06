Под Волгоградом саперы уничтожили более 30 снарядов времен войны

Снаряды подорвали на Прудбое. Фото: ЮВО

Во время сбора урожая хутора Вертячий Городищенского района волгоградцы обнаружили целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В поле нашли 31 80-мм артиллерийский снаряд. Опасную находку по заявке селян обезвредили и уничтожили саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа.

- Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Это далеко не первые отголоски войны, которые нашли в местах ожесточенных боев Сталинградской битвы. Только в 2021 году саперы уничтожили более двух тысяч взрывоопасных предметов. В их числе более 650 артиллерийских снарядов, 500 минометных мин и 700 реактивных снарядов. Не обошлось и без трагедий.

В том же Городищенском районе в мае 2021 года погибли мужчина и подросток - поисковики из Оренбургской области. А 1 августа в степи недалеко от поселка Западновка подорвался на снаряде пастух.

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