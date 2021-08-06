Коронавирус убил 40-летнего волгоградца

Летальные случаи попадают в статистику спустя полтора месяца. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Снова в Волгоградской области за сутки 6 августа зарегистрировали рекордное число заболевших и 15 летальных исходов от коронавируса и его последствий. Среди умерших в ковидных госпиталях не только пенсионеры, но и еще молодые люди. По данным оперативного штаба, коронавирус убил 40-летнего жителя Волгограда, у которого были заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем. Мужчина решил сделать компьютерную томографию легких спустя четыре дня после появления первых симптомов.

- По результатам исследования мужчину госпитализировали в клиническую больницу №4, где ему диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией, - сообщили в оперштабе.

Среди умерших от коронавируса еще шесть жителей Волгограда: женщины 63, 65, 69 и 80 лет с букетом заболеваний, 71-летний мужчина с онкологией, а также мужчины 65 и 89 лет с патологиями сердца. В Волжском похоронили 81-летнюю женщину.

Пополнили печальный список и жители районов области: 66-летняя женщина из Жирновского и 67-летняя жительница Чернышковского, 70-летний мужчина из Быковского, 66-летний из Фроловского, 76-летний из Николаевского и 83-летний из Иловлинского. У большинства из скончавшихся пациентов с коронавирусом были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.