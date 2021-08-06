Полицейские наградили волгоградцев, которые задержали в магазине педофила

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградские полицейские наградили жителей города, которые помогли задержать находившегося в розыске 35-летнего Дмитрия Соболева. Мужчина 10 дней гулял на свободе после изнасилования 14-летней девочки. В Управлении МВД России по Волгограду двум жителям города вручили благодарственные письма и подарки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, 6 августа начальник Управления МВД России по Волгограду полковник полиции Дмитрий Возжаев встретился с жителями Волгограда, поблагодарив за активную жизненную позицию, проявленное неравнодушие и оказанное содействие.

Напомним, 21 июля в Кировском районе Дмитрий Соболев напал на 14-летнюю школьницу и надругался над ней. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оказалось, что преступление совершил рецидивист, который ранее уже был судим за убийство, грабеж и изнасилование. Больше недели мужчина был в розыске, а поймали его обычные волгоградцы. Двое мужчин вечером 31 июля узнали преступника в магазине, о чем сообщили в полицию, а также собственноручно задержали до приезда оперативников.

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