Волгоградский губернатор сдал кровь для больных корнавирусом

Губернатор сдал плазму в 25-й больнице. Фото: администрация области.

- Я решил, пусть моя кровь кому-то поможет, — сказал губернатор Андрей Бочаров, и закатав рукав рубашки, сел в донорское кресло. Накануне традиционной "Субботы донора" глава Волгоградской области решил сдать плазму для больных коронавирусом. Антитела у Бочарова имеются: он дважды привился от COVID-19. На процедуру он решился во время посещения отделения 25-й больницы Волгограда.

Андрей Бочаров сказал, что у него много антител.

Перед сдачей крови у Андрея Бочарова взяли кровь из пальца - проверить резус-фактор.

- У меня первая положительная всю жизнь была. Вы не верите?

- Нужно все по правилам делать, - отвечают врачи. Глава облздрава Анатолий Себелев кивает: "Да, так положено".

- Не могла же она у меня измениться, - говорит глава региона, но послушно протягивает палец. Через 3 минуты анализ готов.

- Мы дважды должны проверить резус-фактор. До сдачи и после. Чтобы не ошибиться и не перелить человеку кровь не того резуса, - объясняют медики.

После сдачи крови губернатору предложили чай с шоколадкой. Это тоже обязательная процедура для донора.

- Нет, теперь шоколад с меня, - сказал Бочаров, доставая три плитки волгоградской кондитерской фабрики.

В Волгограде каждый день в больницы госпитализируют более 400 человек с коронавирусной пневмонией. Реанимации полные, много тяжелых даже среди молодых. Переливание плазмы с антителами - один из способов, которые применяют врачи, чтобы вернуть людей к жизни. Не всем, но многим она помогает. Плазму могут сдавать как переболевшие, так и вакцинированные волгоградцы. У тех, кто делал прививку, по словам специалистов, она даже эффективнее в полтора раза, чем у тех, кто добыл свои антитела в тяжелом бою с вирусом.

Возможно, это спасет чью-то жизнь.

Как говорят в облздраве, стать донором возможно уже через месяц после завершения вакцинации от COVID-19.