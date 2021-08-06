Пьяный волжанин попал в ДТП на угнанной из автосервиса иномарке

Машину вернули владелице разбитой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ночью 6 августа в городе Волжском Волгоградской области пьяный сотрудник автосервиса попал в ДТП на угнанной из мастерской иномарке. 29-летний мужчина за рулем «Лифана» съехал с дороги на улице Пожарской и врезался в дерево. Нетрезвый водитель не справился с управлением. Он получил множество травм, кроме того, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

- Экипажем ДПС на месте аварии с множественными травмами был обнаружен водитель - 29-летний работник местной автомастерской. Мужчина был доставлен в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Как потом выяснили полицейские, до этого угонщика уже дважды ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. Дважды его привлекали и к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении очередного уголовного дела за «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

А иномарку в технически неисправном состоянии вернули владелице – 32-летней волжанке. Вместо отремонтированного автомобиля она получила разбитый.