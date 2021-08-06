Новая плитка и космические беседки: как преобразится сквер Симбирцева в Волгограде

Здесь точно давно пора менять покрытие и фонтаны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже много лет за состояние сквера Симбирцева возле библиотеки Горького жителям Волгограда приходится краснеть перед гостями города. Прогулочная аллея в центре города в таком состоянии, что здесь легко можно сломать ногу и свернуть шею. Провалившаяся старая плитка, разбитый асфальт, старые неработающие фонтаны – как в заброшенном советском лагере. В администрации города уверяют, что тоже мечтают благоустроить этот сквер, но невозможно одномоментно изменить все. Эта реконструкция на очереди, и уже есть концепции, как парк можно преобразить.

В июле-августе сидеть в таком стеклянном шаре будет жарко, но в остальное время года очень даже приятно. Фото из концепции.

Пока это только красивые картинки, нарисованные волгоградскими архитекторами и урбанистами из Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Фантазия у художников разгулялась – стеклянные беседки словно приземлились на площадь из космоса. Не факт, что все эти идеи воплотят в жизнь. Пока у городских властей нет ни денег, ни проекта благоустройства. Но преобразить сквер чиновники обещают в ближайшее время.

Еще один вариант преображения сквера.