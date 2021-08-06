На севере Волгограда пока не могут устранить аварию на водопроводе

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Второй день бригады «Концессий водоснабжения» продолжают устранять аварию на магистральном водопроводе в Тракторозаводском районе. И прогнозов, сколько еще времени продлятся работы на улице Ополченской, пока нет. Однако жителей ТЗР проблемы коммунальщиков не коснутся. Из-за жары ресурсоснабжающая организация решила не приостанавливать подачу ресурса волгоградцам, жилые дома запитали по резервной схеме. Ведь снабжает рванувшая 5 августа труба водой половину Тракторного.

- В настоящий момент на месте работают две бригады из 7 рабочих и 9 единиц спецтехники: большой экскаватора, два самосвала, четыре трактора-откачки, комбинированная каналопромывочная машина, трактор-сварка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

В компании подчеркивают, что устранить эту аварию будет не просто из-за сложности и продолжительности технологического процесса.