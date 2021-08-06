Туши мертвых свиней обнаружили в озере в Волгоградской области

Шокирующими фото плавающих в озере мертвых свиней у хутора Еланский Кумылженского района Волгоградской области поделились местные жители в социальных сетях. По их утверждению, в пойменное озеро реки Дон были сброшены 40 свиней, заразившихся чумой.

- Вся рыба заражена, запах ужасный. В данных окрестностях встречаются трупы диких кабанов… Озеро все в трупах! – говорится в сообщении.

В комитете ветеринарии Волгоградской области эту информацию частично подтвердили. Правда, по их данным погибших свиней гораздо меньше – обнаружили две туши, так что о массовом падеже речь не идет. Сейчас ветеринары проводят проверку и обследуют всех свиней в округе. В хуторе Еланском работает межведомственная комиссия, в которую вошли представители местной администрации, специалисты ветеринарной службы, ГКУ ВО «Облохота» и директор охотничьего хозяйства «Букановское».

- Сотрудники проверяют полученную от жителей информацию - обследуют побережье озера и охотничьи угодья, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

В лабораторию отправили образцы тканей погибших свиней, также в районе ищут их хозяина – ему придется отвечать за нарушение ветеринарных норм и правил.