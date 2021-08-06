В Волгоградской области растет заболеваемость ОРВИ

Среди ОРВИ лидируют риновирус и COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечают, что ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе продолжает обостряться. За последнюю неделю июля 2021 года число обратившихся в медикам выросло и среди детей от трех лет, и среди взрослых. По данным вирусологического мониторинга, отправляют волгоградцев на больничный риновирус и коронавирус. Причем статистика по COVID-19 в последние дни постоянно бьет антирекорды по числу заболевших и умерших.

- Используйте маску, для рук - кожный антисептик, влажные салфетки, соблюдайте дистанцию между людьми при нахождении в помещениях и в транспорте, - дают в региональном Роспотребнадзоре давно известные всем волгоградцам советы, как уберечься от заражения ОРВИ.