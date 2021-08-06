В центре Волгограда мотоциклист протаранил столб

Мотоциклист не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очередная авария с участием мотоциклиста случилась на Первой продольной магистрали в центре Волгограда поздним вечером 5 августа. В начале одиннадцатого на проспекте Ленина напротив стадиона «Волгоград Арена» 46-летний водитель на мопеде «Альфа» врезался в столб. Мотоциклист получил серьезные травмы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, по предварительным данным, водитель не справился управлением.

- 46-летний водитель, управляя мопедом «Альфа», не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, - рассказали в ведомстве.

Получившего травмы мотоциклиста с места ДТП увезли в больницу.