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Происшествия6 августа 2021 10:56

В центре Волгограда мотоциклист протаранил столб

Мужчину с травмами увезли в больницу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мотоциклист не справился с управлением.

Мотоциклист не справился с управлением.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очередная авария с участием мотоциклиста случилась на Первой продольной магистрали в центре Волгограда поздним вечером 5 августа. В начале одиннадцатого на проспекте Ленина напротив стадиона «Волгоград Арена» 46-летний водитель на мопеде «Альфа» врезался в столб. Мотоциклист получил серьезные травмы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, по предварительным данным, водитель не справился управлением.

- 46-летний водитель, управляя мопедом «Альфа», не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, - рассказали в ведомстве.

Получившего травмы мотоциклиста с места ДТП увезли в больницу.