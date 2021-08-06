В Волгограде до конца года заменят асфальт еще на 15 улицах

По многим из этих улиц уже невозможно проехать, не угробив машину. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще 15 улиц Волгограда ждет комплексный ремонт: до зимы в порядок приведут дороги в пяти районах города: Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Красноармейском и Советском. Мэрия города объявила новый аукцион. Кто выполнит реконструкцию улиц, станет известно 17 августа. Как пояснили «КП-Волгоград» в администрации города, чиновники получили дополнительный транш на ремонт дорог как поощрение за хорошее качество выполнения предыдущих работ.

Многие из этих улиц находятся в отдаленных поселках и частном секторе, до которых очень давно не доходили руки. На колдобины и ямы жители жаловались в администрацию. Специальная комиссия выехала на место и убедилась: здесь действительно нужен ремонт.

ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ

Краснооктябрьский: ул. Гаражная.

Дзержинский: ул. Двинская, Зеленогорская, Республиканская, Раздольная, Семигорская, Южно-Украинская, Шекснинская, Космонавтов, Лесогорская.

Ворошиловский: ул. Линевская.

Красноармейский: пр. Героев Сталинграда (местный проезд), ул. Дачная, Фадеева.

Советский: дорога на п. Песчанка (от федеральной трассы М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский»).