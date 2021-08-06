В Волгограде набирают певчих в собор Александра Невского

В храм Александра Невского на работу приглашают певчих Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская епархия объявила набор певчих на постоянную работу в новый собор Александра Невского. В храме, в котором завершаются строительные работы, будет работать праздничный и будничный хор. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской епархии, у певчих должен быть навык чтения нот с листа, желательно знание гласов. Также от кандидатов требуется стабильность посещения служб и спевок, дисциплина и обучаемость.

Храм Александра Невского, который возводится в центре Волгограда, обещают открыть уже в этом году. Мастера заканчивают роспись собора. В июле губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить регион и освятить в год 800-летия Александра Невского новый храм.