Дома четырех районов Волгограда оставят без электричества в субботу

Электричества не будет с 9 утра до пяти вечера. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Даже в субботу волгоградские энергетики продолжат плановые профилактические и ремонтные работы на ЛЭП и на электрооборудовании. Из-за этого «во тьме» средь бела дня останутся жители четырех районов Волгограда. В опубликованном «Россети Юг» графике отключений электричества на 6 августа 2021 года указаны Дзержинский, Краснооктябрьский, Кировский и Красноармейский районы. Всюду обесточат дома на восемь часов – с 9 утра до 17.00.

По данным энергетиков, в Кировском районе придется провести субботний день с подтаявшими холодильниками жителям поселка Веселая Балка, там обесточат дома под номерами 2, 11, 12, 13, 14 и 15. Также с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах Синельниковской, №2-26, Рубинштейна, №1-27 и 2-22, Алексеева, №1-13 и 2-20, Войкова, , №1д, 2а-2г. В Красноармейском провести восемь часов без электроприборов придется жителям улицы Набережной, дома №6,12-14, улицы Комсомольской, №15-17, а таже улицы Центральной, 24/1.

Под отключения с 9 до 17 часов 6 августа попадут и дома Дзержинского района на улицах по адресам: Аракская, №1, 1а, 3, 5а, 5-13, 13а, 15, 2-44; Ингульская, №28, 30, 31; Безымянная, №18, 20, 17, 17а, 33; Рижская, 2-8, 8а, 10-46, 1-47; Чусовая, 2а, 2б, 2-18. И на Красном в субботу света не будет на улицах Качалова, 40-48, 52; Богунская, 33, 35; Поддубного, 3, 9.