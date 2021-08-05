Волгоградца будут судить за ДТП с участием сына-подростка

Отец не запрещал сыну-подростку гонять по округе на мотоцикле. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области отца будут судить за то, что разрешал несовершеннолетнему сыну кататься на своем мотоцикле. В одной из таких ночных поездок, когда подросток был за рулем, его 15-летний друг на ходу слетел с сидения и получил серьезные травмы. ДТП произошло в Новоаннинском районе 19 июля этого года. В итоге 36-летнего отца не только оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье за «передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему прав», но и возбудили на него уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

- В отношении главы семейства собрали материал по ст. 151.2 УК РФ и направили его для рассмотрения в следственные органы, - сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, упавшего с мотоцикла 15-летнего подростка привезли в больницу 19 июля с переломом и ссадинами. О случившемся медики сообщили в полицию. В ходе проверки и обнаружили, что подростки ночью гоняли по окрестностям на мотоцикле «Racer», который принадлежал отцу водителя. Разумеется, водительских прав у несовершеннолетнего не было.