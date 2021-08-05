Из-за коммунальной аварии на севере Волгограда жители получают холодную воду на пониженном давлении

Крупная коммунальная авария случилась сегодня, 5 августа, в Тракторозаводском районе Волгограда. Вода полилась на проезжую часть Второй продольной. На улице Ополченской прорвало магистральный водопровод диаметром 900 мм. Коммунальщики устраняют аварию. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», работы планируется провести без полной остановки подачи ресурса благодаря переключению на резервную схему водоснабжения.

- Магистральный водопровод обеспечивает водоснабжением большой массив потребителей района, горожан переключили на резервную схему водоснабжения. Это позволит осуществлять холодное водоснабжение на пониженном давлении на период проведения восстановительных работ, - отметили в «Концессии водоснабжения»

Сейчас на месте коммунальной аварии работают 2 бригады из 7 рабочих, также задействованы 9 единиц спецтехники - большой экскаватора, два самосвала, четыре трактора-откачки, комбинированная каналопромывочная машина, трактор-сварка.

Планируется завершить основные работы по восстановлению до конца дня. Отмечается, что поврежденный трубопровод был проложен около 40 лет назад.