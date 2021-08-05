Готовы платить 24 тысячи: на волгоградские заводы срочно требуются рабочие

Волгоградским промышленным предприятиям требуются 1306 рабочих и 213 случающих Фото: Эдуард Пальгунов

На заводах Волгоградской области не хватает рабочих. Сведения о 1519 свободных вакансиях в центры занятости направили 39 промышленных предприятий. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете по труду и занятости населения, 1306 вакансий составляют рабочие специальности, их средняя зарплата – 24,2 тысячи рублей. Также заводам требуются 213 случающих, которым в среднем готовы платить 30,8 тысяч рублей.

Больше всего свободных вакансий в сфере производства машин и оборудования – 622 единицы. 234 рабочих требуется в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, 129 – в производстве химических веществ и химических продуктов. В сфере производства готовых металлических изделий свободно 125 вакансий, а в производстве пищевых продуктов – 114.

По информации областного комитета по труду и занятости населения, в АО «Волжский Оргсинтез», ООО «Кузница», ООО «Форте Пром Стил ГМБХ» требуются токари. В слесарях-ремонтниках нуждаются ООО «ВГМЗ Сарепта», АО «Никомаг», АО «Северсталь канаты» филиал «Волгоградский». Вакансии электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования открыты в ООО «НьюБио», ОАО «ЕПК Волжский», ЗАО ПО «Завод силикатного кирпича». Машинистов крана (крановщиков) не хватает АО «Каустик», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», АО «Волжский трубный завод».