Волгоградский легкоатлет Илья Шкуренев завершил выступление на Олимпийских играх

Фото: Архив Всероссийской федерации легкой атлетики

Всего несколько дней осталось до закрытия Олимпийских игр. Сегодня, 5 августа, в Токио наступила развязка в легкоатлетическом многоборье. В этом виде выступал волгоградский спортсмен Илья Шкуренев. К сожалению, добраться до медалей ему не удалось. Он занял 8-е место, набрав за 10 легкоатлетических видов 8413 очков.

Олимпийским чемпионом в десятиборье стал канадец Дамиан Уорнер (9018 очков), второе место занял француз Кевин Майер (8726 очков), на третьей ступени пьедестала расположился австралиец Эшли Молоуни (8649 очков). Отметим, в десятиборье спортсмены соревнуются в беге на 100, 400, 1500 метров, на дистанции 110 метров с барьерами, в прыжке в длину, в высоту, с шестом, в толкании ядра, метании диска и копья.

Для уроженца Жирновского района Ильи Шкуренева это были вторые Олимпийские игры. В 2012 году в Лондоне он занял 16-е место. В Токио он представлял Волгоградскую область и параллельным зачетом Московскую область.

Волгоградские спортсмены еще могут завоевать медали в столице Японии. Волгоградская ватерполистка Анастасия Федотова в составе сборной России сыграет в матче за третье место турнира по водному поло среди женских команд. Наша дружина утром 7 августа сразится с Венгрией. Это будет повторение встречи за «бронзу» Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тогда сильнее оказались россиянки. Продолжает выступление в Токио женская гандбольная сборная России. В ней Волгоградскую область представляют Анна Седойкина и Антонина Скоробогатченко. Официальное уведомление об этом в региональный спорткомитет поступило только накануне из Министерства спорта РФ.