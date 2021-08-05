До +13: в Волгоградскую область пришло похолодание

Волгоградцы дождались похолодания Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ночь на пятницу синоптики волгоградского ЦГМС обещают похолодание до 13 градусов. Правда только в некоторых муниципалитетах. Такая же погода ожидается и в ночь на субботу. В Волгограде тоже будет заметно холоднее, чем в начале недели.

Первые два дня этой недели побили температурный рекорд в Волгоградской области – синоптики зафиксировали 41-45 градусов по Цельсию. Пятница и суббота, видимо, решили также обновить рекорд по самой прохладной летней температуре. В некоторых районах обещают +13 градусов, в Волгограде в эти дни ночью прогнозируют до 21-23 тепла, днем столбик термометра не превысит +33-35.Осадков мне ожидается. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы 9-14 м/с.

Однако жителям Волгоградской области напоминают, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.