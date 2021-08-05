«Ротор» получил штраф из-за своих фанатов

Во время матча фанаты перекидывались безобидной бумагой. Но клуб за это наказали. Фото: СК "Ротор".

Предыдущий домашний матч первенства Футбольной национальной лиги с «Волгарем» «Ротор» проводил без зрителей на «Волгоград Арене». На стадионе присутствовали только фанаты на одном секторе. И за их поведения волгоградский клуб получил штраф от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Сине-голубых наказали на общую сумму 90 тысяч рублей.

Штраф в 20 тысяч рублей «Ротор» заплатит за бросание зрителями предметов на трибуны и прилегающую к полю территорию, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС. Фанаты во время игры перебрасывались бумагой, но делать этого нельзя. По 10 тысяч волгоградский клуб раскошелится за допуск на «Волгоград Арену» безмасочных болельщиков и за то, что они не надели средства индивидуальной защиты во время игры. Штраф в 50 тысяч рублей «Ротор» наказали за демонстрацию болельщиками средств наглядной агитации оскорбительного характера.

Напомним, в 4-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» со счетом 1:1.