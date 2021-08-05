Александр Бастрыкин проверит, почему волгоградского ветерана выписали из больницы с открытым швом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать проверку по делу об оказании медпомощи 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Волгограда и принятие решения по ее итогам. Накануне об оказании некачественной медицинской помощи фронтовику в больнице №15 Красноармейского района заявили в СМИ его родственники. По их словам, пожилого человека выписали из больницы после нескольких операций в тяжелом состоянии и с открытым швом.

- По словам родственников, мужчина находится в тяжелом состоянии, и ими принимаются меры для его повторной госпитализации. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Также внутреннюю проверку организовал региональный комитет здравоохранения.