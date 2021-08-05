С начала года цена на бензин в Волгоградской области выросла почти на 2 рубля

Бензин стабильно растет в цене. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала 2021 года в Волгоградской области подорожали все виды автомобильного топлива. В среднем за семь месяцев цена на бензин выросла почти на 2 рубля. Больше всего прибавил в стоимости популярный у автомобилистов АИ-95, меньше всего - дизельное топливо. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, только за последнюю неделю бензин подорожал на 0,1 – 0,2% или на 5 – 9 копеек за литр топлива.

Если в начале января литр солярки на АЗС Волгограда и области стоил 47,95 рубля, то в начале лета цена выросла до 48,83 рубля. А в августе дизельное топливо обходится волгоградцам уже в 49,14 рубля. Прибавка за семь месяцев этого года составила 1,19 рубля.

АИ-92 дорожает чуть быстрей: с 43,92 до 45,56 рубля в течение этого года. Только за два летних месяца цена на этот бензин выросла на 36 копеек за литр. Но рекордсменом все же стал бензин АИ-95, который подорожал с января на 2,45 рубля. Причем в течение лета стоимость этого вида топлива выросла на 72 копейки за литр. Не меньше бьет по карману автомобилистов и рост цен на бензин АИ-98, который за 2021 год подорожал на 2,23 рубля за литр.

В среднем стоимость бензина и дизтоплива на заправках Волгограда и области в этом году увеличилась на 1,88 рубля за литр. Но машин на дорогах от этого меньше пока не становится.