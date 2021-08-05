Пациенты стали часто выпадать: в волгоградских больницах ставят ограничители на окна

На окнах инфекционного отделения больницы №7 в Волгограде поставили ограничители Фото: администрация Волгоградской области

Некоторые волгоградцы обратились в местные СМИ с жалобой, что в такую жару в больнице №7 Советского района закрыты окна, а в палатах невыносимо душно. Как «КП-Волгоград» пояснили в областном комитете здравоохранения, окна открыты на проветривание, на них установили ограничители, чтобы они не распахнулись полностью. Такую меру приняли в целях безопасности лечащихся после нескольких несчастных случаев в других больницах.

Ограничители на окнах установили в инфекционном отделении 7 больницы. Медики поясняют, пациенты могут устанавливать вентиляторы в палатах, родственники могут передать им устройства. Также персонал больницы не запрещает открывать двери в палаты.

В облздраве подтвердили, что в понедельник в инфекционном отделении больницы №7 не работали душ и туалет. Неисправность быстро устранили. Засор образовался из-за слива в канализацию предметов гигиены.

Напомню, за последнюю неделю в Волгограде произошло сразу два несчастных случая в больницах. 30 июля пациент выпал с 9 этажа больницы №25. 52-летний мужчина скончался от полученных травм. А вчера 62-летний мужчина выпал из окна второго этажа областной клинической психиатрической больницы №2. Он также умер от травм до приезда скорой.