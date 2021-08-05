Волгоградская ватерполистка поборется за «бронзу» Олимпиады

Анастасия Федотова. Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград".

Летние Олимпийские игры в Токио подходят к концу. На соревнованиях приблизилась развязка турнира по водному поло среди женских команд. Сегодня состоялись полуфинальные матчи, в одном из которых сыграла сборная России в составе с волгоградкой Анастасией Федотовой. Российские девушки, которыми руководит волгоградский тренер Александр Гайдуков, встретились с командой США. К сожалению, сильнее оказались американки – 15:11.

В полуфинальном матче Анастасия Федотова, которая представляет на играх Волгоградскую область и играет за местный «Спартак», в ворота соперниц забросила 1 мяч. В матче за бронзовые медали Олимпийских игр сборная России сыграет с неудачником пары Испания – Венгрия, эта встреча пройдет днем 5 августа. А дуэль за третье место состоится 7 августа в 7.40 по московскому времени.

Отметим, на Олимпиаде выступает волгоградский легкоатлет Илья Шкуренев. Перед двумя заключительными видами десятиборья – метанием копья и бегам на 1500 метров – они занимает 7-е место.