В лучшем случае через месяц: мама мальчика с СМА рассказала, когда малышу сделают долгожданный укол

Семья Шаховых рассчитывает получить долгожданный укол жизни уже в сентябре. Фото: Instagram

Илья Шахов, волгоградский малыш с СМА, получит долгожданный укол жизни примерно через месяц, но это в лучшем случае. Как рассказала мама мальчика в Instagram, точные сроки неизвестны, потому что сейчас они занимаются организационными вопросами процедуры. Напомним, 2 августа, в Ильин день, семья объявила, что сбор средств на дорогостоящий укол закрыт. Некий меценат анонимно перевел оставшиеся деньги.

Итого семья Шаховых собрала 150 миллионов рублей – именно столько стоит укол препарата Золгенсма. Мама Ильи, Анастасия, сказала, что перед процедурой им нужно решить много организационных вопросов и оформить бумаг, поэтому на помощь в Волгоградскую область уже едет папа Ильи – Захар.

- Даже приблизительные сроки сказать не могу. Постановка укола может произойти через месяц — это минимум. В лучшем случае. Если что-то вдруг пойдет не так, то отложится на неопределенный срок. Но надеемся на то, что все будет, как мы запланировали! Поэтому также надеемся, что в сентябре получим наш укольчик, - поделилась мама Ильи Шахова.

Напомним, у полуторагодовалого Ильи тяжелое заболевание — СМА 1 типа, из-за него в организме ослабевают все мышцы. Из-за болезни маленькие дети умирают, малыши с таким диагнозом без лечения не доживают до 2 лет. Ранее Минздрав России отказал в помощи Илье Шахову, консилиум решил, что мальчику не требуется дорогостоящий укол. Тем не менее, неравнодушные люди перевели семье 80 миллионов рублей. Остальные деньги перечислил неизвестный меценат.